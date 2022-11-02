Fed'in enflasyon ile mücadele için uyguladığı agresif faiz artırım politikasını artık durdurması gerektiği yönündeki sesler giderek daha yüksek çıkmaya başlasa da ABD eski Hazine Bakanı Larry Summers, Fed politikalarına destek verdi.

"EKONOMİ İÇİN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR RİSK"

Fed'in uyguladığı politika ile ekonomiyi resesyona sokabileceği yönündeki eleştirilere yanıt veren Summers, Fed'in fiyatları aşağı getirmek için yeterince şey yapmamasının ekonomi için çok daha büyük bir risk olacağını savundu.

"FED'İN ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN GEREKENDEN ÇOK FAZLA ŞEY YAPTIĞINI GÖREMEDİM"

CNN'e konuşan Summers, "Ekonomi tarihine baktığımda, pekçok kez Fed'in yeterince şey yamadığı zamanlarda enflasyonun yeniden hızlandığını gördüm. Son 60 yıla baktığımda Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için gerekenden çok fazla şey yaptığını ise göremedim" dedi.

Summers, "Bir daralma veya resesyon olsa bile, Fed'in daha fazla adım atmadan enflasyonu yüzde 2 hedefinin altına indirebileceğini düşünmek için herhangi bir neden görmüyorum" ifadelerini kullandı.