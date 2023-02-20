ABD eski Hazine Bakanı Larry Summers, ABD'de enflasyon verilerinin fiyat baskılarında bir genişleme olduğuna işaret ettiklerini ancak Fed'e gelecek toplantıda faiz artırımını hızlandırması yönünde çağrı yapmayı tartışmak için çok erken olduğunu söyledi.
ABD eski Hazine Bakanı Summers: Ekonomide ani bir duruş yaşanabilir
ABD eski Hazine Bakanı Larry Summers, Fed`in frene basmaya çalıştığını, ancak frenlerin çok fazla işe yaradığının söylenemeyeceğini belirtti. Summers, ekonomide ani bir duruş yaşanması potansiyeli bulunduğunu da savundu.
Fed'in frene basmaya çalıştığını, ancak frenlerin çok fazla işe yaradığının söylenemeyeceğini belirten Summers, bununla birlikte ekonomide ani bir duruş yaşanması potansiyeli bulunduğunu da savundu.
Tüketici fiyatlarının medyan bileşeninin şu anda "yüzde 7'ye yakın" bir hızla tırmandığını hesaplayan Summers, "Bu, enflasyon hakkında gerçek bir endişeye neden olmalı. Önümüzdeki birkaç ay içinde frenlere 25 baz puandan fazla daha sert basmak zorunda kalmamız olasılığını artıyor" dedi.
Bloomberg TV'ye konuşan Summers, "Bu noktada daha fazla olasılık var. Risk şu ki frene çok ama çok sert basacağız ve bu tam da ekonomi kötüye gittiğinde olabilir. Tehlikeli bir düşüşe neden olabilir" dedi.
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