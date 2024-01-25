ABD firmaları Çin'e yatırımı riskli görüyor

İngiliz pazar araştırma şirketi OnePoll'un anketine katılan 500 üst düzey ABD'li yöneticinin %61'i, her iki ülkenin de aynı malzemeleri üretebilmesi halinde Çin yerine Hindistan'ı tercih edeceklerini söylerken, %56'sı önümüzdeki beş yıl içinde tedarik zinciri ihtiyaçlarını karşılamak için Çin yerine Hindistan'ı tercih etti.

Ankete katılanların %59'u Çin'den malzeme temin etmeyi "biraz riskli" veya "çok riskli" bulurken, bu oran Hindistan için %39 oldu.

Marketplace India Index tarafından Aralık ayında yaptırılan bağımsız, üçüncü taraf anketine katılan yöneticilerin en az dörtte biri şu anda Çin veya Hindistan'dan ithalat yapmıyor.

İyimserliğe rağmen, ABD'li firmalar Hindistan'ın tedarik zinciri kabiliyetleri konusunda hala temkinli.

Ankete katılanların %55'i Hindistan'da fabrikaları olması halinde kalite güvencesinin "orta düzeyde bir risk" olduğunu düşünmekteler.