ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adeyemo: Çin`de yaşanan son gelişmeler ABD ekonomisini de etkiliyor

Avrupa'ya geçtiğimiz hafta yaptığı ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan Adeyemo, ABD ekonomisinin durumu konusunda güvenli hissettiğini belirtirken, istihdam yaratımında ivmenin, ekonomik büyümenin, enflasyonda gerilemenin ve büyük yatırımların devam etmelerinin önümüzdeki yıllarda tedarik zinciri sıkıntılarının azaltılmasına yardım edeceğini savundu.

"Ters rüzgarlardan hali hazırda etkileniyoruz, ancak yaptığımız politika seçimleri sayesinde bu ters rüzgarlara karşı koyabilecek durumdayız" diye konuşan Adeyemo, ABD'de tüketicilerin 2008-2009 global krizine göre daha az borçlu olduklarını ve şirketlerin bilarnçolarının daha sağlıklı olduğunu da öne sürdü.