ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de enflasyonun aşağı gelmekte olduğunu, ancak enflasyonu Fed'in yüzde 2 hedefine paralel seviyeye getirmek için daha yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı için bulunduğu Hindistan'da gazeteciler ile bir araya gelen Yellen, güçlü iş gücü piyasası ve güçlü ABD bilançosu nedeniyle ekonomide "yumuşak iniş"in mümkün olduğuna hala inandığını ifade etti.

Yellen, "Eğer 12 aylık bazda ölçerseniz enflasyon aşağı geliyor. Ancak çekirdek enflasyona hala yüzde 2 hedefinden daha yukarıda seyretmeye devam ediyor." dedi.

Ukrayna savaşına rağmen global görünüm ve ABD ekonomisi için görünümün iyileşmeye devam ettiğini belirten Yellen, "İstihdam artmaya devam ediyor. Hanehalkları iyi durumda" diye konuştu.