IMF-Dünya Bankası toplantıları sırasında basın toplantısı düzenleyen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Kongresi'nden ABD'nin IMF'teki Özel Çekim Hakkı'ndan 21 milyar doların düşük ve orta gelirli ekonomilere tahsis edilmesine izin verilmesini istediğini, bu talebinin onaylanmasını umduğunu da ifade etti.

IMF, 2021 Ağustos ayında üye ülkelere SDR olarak 650 milyar dolar dağıtmıştı.

Uzmanlar da IMF'in yeniden bir SDR dağıtımı yapması için yüzde 85 oranında onay gerektiğini ve bunun şu an için kazanılması zor bir oran olduğunu ifade ediyorlar.