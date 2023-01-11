ABD'nin 1980'den bu yana yaptığı en agresif faiz artırımlarının küresel bir resesyonu ateşlemesi halinde yatırımcıların güvenli limanlara yöneleceklerini öngören Jupiter, bunun ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin yüzde 2'ye kadar düşmesine neden olacağını savundu.

Jupiter'in fon yöneticilerinden Ariel Bezalel yaptığı değerlendirmede, "Fed'in yakın zamanda faiz artırımlarını durdurması için yeterli veri var. Ancak ben Fed'in yakın zamanda faiz artırım politikasından geri dönmeyeceğinden endişe ediyorum. Bu sert bir resesyona neden olabilir" dedi.

ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisi Ekim'de yüzde 4,34'e kadar çıkmıştı. Ancak Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatması ve faiz artırımlarında sona yaklaşıldığı yönünde piyasada oluşan beklentilerin etkisi ile getiri oranı şu sıralarda yüzde 3,587 seviyesinde.