Bakanlık, bu yılın ekim-aralık ve gelecek yılın ocak-mart dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı. Açıklamada, Hazinenin bu yılın son çeyreğinde 550 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün ağustosta duyurulan tahminden 150 milyar dolar fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hazinenin 2023'ün ilk çeyreğinde de 578 milyar dolar borçlanmasının ve mart sonu nakit dengesinin 500 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin temmuz-eylül döneminde ise 457 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 636 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, ağustosta paylaştığı tahminde Hazinenin üçüncü çeyrekte 444 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, eylül sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.