Küresel piyasalarda dikkatler Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilirken piyasalara ilişkin kısa vadeli iyimser beklentiler öne çıkıyor.

Morgan Stanley ABD Hisse Baş Stratejisti Michael Wilson, Wall Street hisselerinde kısa vadede bir ralli beklediğini açıkladı.

Pazartesi günü bir rapor yayımlayan Wilson, S&P 500 endeksinin geçen hafta 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde dirençli bir şekilde kaldığına ve söz konusu seviyenin artık bir destek haline gelebileceğine işaret etti.

Wilson, ABD tahvil getirileri ile doların da düşmeye devam etmesi durumunda daha da tırmanabileceğini öngördü. Notta, "Hisse piyasaları geçen hafta kritik bir destek testini atlattı ve bu da ayı piyasası rallisinin henüz sonuna gelinmediğini gösterdi" denildi. Ancak stratejiste göre ralli uzun sürmeyecek. Başta karlılıklar olmak üzere temel göstergelerde bozulma olduğuna işaret eden Wilson, orta vadede daha fazla geri çekilmeler olabileceğini öngördü.

JPMORGAN CEO'SUNA GÖRE EN BÜYÜK ENDİŞE UKRAYNA



JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, en büyük endişelerinin Ukrayna'daki savaş ve ABD'nin Çin ile ilişkisi olduğunu söyledi.

Pazartesi günü Bloomberg TV'ye konuşan Dimon, "En çok endişelendiğim konu Ukrayna. Petrol, gaz, dünya liderliği ve Çin ile olan ilişkimiz gibi konularda endişeliyim. Tüm bunlar her gün uğraştığımız ekonomik çalkantılardan çok daha ciddi" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ekonomisinin derin bir resesyondan kaçınabileceğini öngören Dimon, "Hala yumuşak inişi başarabiliriz. Ilımlı bir resesyon mümkün ama daha zorlu bir resesyon da mümkün. Bence enflasyonun düşme ihtimali oldukça yüksek. Ama bu dördüncü çeyreğe kadar gerektiği düzeyde olmayacak. Fed'in daha fazlasını yapması gerekebilir" dedi. ABD'de tüketim harcamalarının şu anda "harika bir durumda" olduğuna işaret eden Dimon, bunun bir noktada sona ereceğini öngördü.