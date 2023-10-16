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ABD şirketlerinin kazançları için görünüm zayıflıyor

Wall Street profesyonellerine göre, ABD şirketlerin kazanç görünümü zayıflıyor ve  kazançlar durgun kalabilir.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2023 15:08

Son Güncelleme Tarihi 16 Ekim 2023 15:08

Aralarında Morgan Stanley ve JPMorgan stratejistlerinin de olduğu Wall Street profesyonellerine göre, ABD şirketlerin kazanç görünümü zayıflıyor ve kazançlar durgun kalabilir.

Morgan Stanley'den Michael Wilson, S&P 500 için kazanç revizyonlarının genişliğinin son birkaç hafta içinde keskin bir şekilde düştüğünü söyledi.

Citigroup Inc. kazanç revizyonları endeksi, raporlama sezonu öncesinde dört hafta üst üste not indirimlerinin not artışlarını geride bıraktığını gösteriyor.

JPMorgan stratejisti Mislav Matejka kazanç revizyonlarında genişliğin düşmeye devam etmesini bekliyor.

Matejka yayınladığı yatırımcı notunda, "Son olarak, EPS revizyonları ABD ve Euro Bölgesi'nde yeniden zayıflıyor gibi görünüyor. Bu düşüş trendinin devam edebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

RBC Capital Markets stratejisti Lori Calvasina, hisse başına kazanç revizyonlarının biraz negatife dönmesine ve belirsiz makroekonomik zeminin şirketlere zarar verdiğine dair yorumlara rağmen, raporlama sezonunun hisse senedi fiyat tepkileri açısından iyi bir başlangıç yaptığını söyledi.

Calvasina, 2023 ve 2024 yılları için S&P 500 hisse başına kazanç tahminini hafifçe yükseltti. Calvasina, "2024 tahminimiz, enflasyonda önemli bir ılımlılık, yılın arka yarısında faiz oranı baskılarının hafiflemesi ve durgun GSYİH ve sanayi üretimi tahminleri varsayıyor" dedi.

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