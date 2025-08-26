CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD, Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırdı

ABD, Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırdı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Suriye'ye uygulanan yaptırımların Federal Düzenlemeler Kanunu'ndan kaldırıldığı ve kararın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2025 14:05

ABD'den Suriye'yi sevindiren bir karar geldi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 30 Haziran 2025'te çıkarılan 14312 numaralı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için gerekli düzenlemeleri yaptığını belirtildi. Açıklamada, yaptırımların Federal Düzenlemeler Kanunu'ndan kaldırıldığı ve kararın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında Suriye'ye yönelik 2004'ten bu yana uygulanan çeşitli başkanlık kararlarını ve yaptırımları sona erdiren bir kararname imzalamıştı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada karar, "Başkan Donald J. Trump, ülkenin istikrar ve barış yolunu desteklemek amacıyla Suriye yaptırım programını sona erdiren tarihi bir Başkanlık Kararnamesi imzaladı" ifadeleriyle duyurulmuştu.

İlginizi Çekebilir
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Ağustos 2025 09:57
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 25 Ağustos 2025 09:34
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 25 Ağustos 2025 09:03
ABD’de gümrük tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması öngörülüyor ABD'de gümrük tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması öngörülüyor 23 Ağustos 2025 17:16
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi 23 Ağustos 2025 11:04
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya düştü Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya düştü 22 Ağustos 2025 16:45
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Ağustos 2025 13:25
Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri 57,3 milyar dolar azaldı Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri 57,3 milyar dolar azaldı 22 Ağustos 2025 11:14
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 22 Ağustos 2025 10:41
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 22 Ağustos 2025 10:13
Borsa güne rekorla başladı Borsa güne rekorla başladı 22 Ağustos 2025 10:02
Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor 22 Ağustos 2025 10:00
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler