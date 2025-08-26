ABD, Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırdı

ABD'den Suriye'yi sevindiren bir karar geldi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 30 Haziran 2025'te çıkarılan 14312 numaralı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için gerekli düzenlemeleri yaptığını belirtildi. Açıklamada, yaptırımların Federal Düzenlemeler Kanunu'ndan kaldırıldığı ve kararın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında Suriye'ye yönelik 2004'ten bu yana uygulanan çeşitli başkanlık kararlarını ve yaptırımları sona erdiren bir kararname imzalamıştı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada karar, "Başkan Donald J. Trump, ülkenin istikrar ve barış yolunu desteklemek amacıyla Suriye yaptırım programını sona erdiren tarihi bir Başkanlık Kararnamesi imzaladı" ifadeleriyle duyurulmuştu.