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ABD tarım dışı istihdamı beklentilerin üzerinde

ABD tarım dışı istihdam verileri kasım ayında 202 binlik piyasa beklentilerini geride bırakarak 227 bin arttı.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2024 16:59

Son Güncelleme Tarihi 06 Aralık 2024 17:00

ABD'de Kasım ayında tarım dışı istihdam 227 bin oldu. Piyasa beklentileri 202 bin olması yönündeydi.

Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 4,2 olarak kaydedilirken bu veriye ilişkin beklenti yüzde 4,1 olmuştu. Kasırgaların etkili olduğu Ekim ayı için 12 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı da 36 bine revize edildi. Son iki aya ilişkin revize ise 56 bin artış yönünde oldu.

Enflasyon görünümü açısından izlenen saatlik kazançlar tarafında da beklentileri ılımlı da olsa aşan bir tablo ortaya çıktı. Kasım'da ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Beklenti artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Ortalama saatlik kazançlarda yıllık artış ise yüzde 4 ile yüzde 3,9'luk beklentiyi aştı.

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