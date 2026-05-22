Anasayfa Finans Ekonomi ABD, Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışı yapacaktı: "Savaş nedeniyle ara veriyoruz"

ABD donanmasından sorumlu müsteşar Hung Cao, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle ülkesinin Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışını durdurduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2026 10:50

Yabancı haber kaynaklarına göre; Senato Bütçe Komitesinin bir oturumunda konuşan Cao, Tayvan'a yönelik askeri satışın durumunu değerlendirdi.

Cao, Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışına ilişkin bir soruya; "'Destansı Öfke (Epic Fury)' Operasyonu için ihtiyaç duyduğumuz mühimmatın elimizde olduğundan emin olmak amacıyla bir ara veriyoruz." yanıtını verdi.

Ayrıca Cao, yönetimin gerekli gördüğü zaman yurt dışına yönelik askeri satışlara devam edeceğini belirtti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

