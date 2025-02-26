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ABD Temsilciler Meclisi, 10 yılda 4,5 trilyon dolarlık vergi indirimini öngören bütçe planını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 yılda 4,5 trilyon dolarlık vergi indirimi ve sınır güvenliği için daha fazla harcama yapılmasını öngören bütçe planı, Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2025 10:55

Son Güncelleme Tarihi 26 Şubat 2025 10:57

BBC'nin haberine göre, savunma ve sınır güvenliği için yaklaşık 300 milyar dolarlık artış ve 10 yıl içerisinde 4,5 trilyon dolarlık vergi indirimi sağlaması hedeflenen bütçe planı, Temsilciler Meclisinde oylandı. Oylama sonucunda bütçe planı, 215 "hayır" oyuna karşı 217 "evet" oyuyla kabul edildi.

Bütçe planının yasalaşabilmesi için Senato'nun bütçe taslağıyla birleştirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi aşamadan geçmesi gerekiyor.

Connecticut'ın Demokrat Senatörü Chris Murphy, ABD Kongresinin bulunduğu Capitol Hill binasında düzenlenen mitingde, söz konusu vergi indiriminden en çok zenginlerin faydalanacağını savundu.

Murphy, bütçe tasarısının "yoksuldan alıp zengine vermek" olduğunu belirterek, "ülke tarihindeki en büyük servet ve kaynak transferi" değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe planı, federal harcamalarda yaklaşık 2 trilyon dolarlık harcama kesintisi yapılmasını da içermesi nedeniyle Demokratlar tarafından eleştirilmişti.

Demokratlar, düşük gelirli bireylere sağlık hizmeti sağlayan Medicaid programı gibi sosyal güvenlik desteklerine yönelik kesintiler yapılmasından endişelendiklerini ifade etmişti.

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