ABD Ticaret Bakanı'ndan Çin yorumu

ABD Başkan Joe Biden'ın Kasım ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Raimondo, iki liderin doğru yönde bir adım attığını ve "çok verimli, yapıcı, samimi, doğrudan" bir görüşme gerçekleştirebildiklerini belirtti.

Raimondo, "Diyaloğa başladık ki bu iyi bir adım. Eğer konuşmazsak iyi bir şey olmaz. Ama daha önümüzde uzun bir yol var" diye konuştu.

Bununla birlikte, eylemlerin sözlerden daha yüksek sesle konuştuğunu ve Çin hükümetinin ABD fikri mülkiyetini korumak, adil bir düzenleyici ortam sağlamak ve ABD şirketlerini hedef almamak için adımlar attığını görmesi gerektiğini ifade eden Raimondo, Çin'de iş yapmanın gittikçe zorlaştığını söyleyen pek çok CEO ile konuştuğunu ancak koşulları iyileştirmeye çalışmaya devam edeceğini söyledi.

"Ben kemiğe bağlı bir köpeğim. ABD iş dünyası bir savunucuyu hak ediyor, adil bir paylaşımı hak ediyorlar" ifadelerini kullanan Raimondo. "Özel bir muamele istemiyoruz, sadece eşit bir oyun alanı istiyoruz ve bunu savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Raimondo ayrıca hükümetin yarı iletken devi Nvidia ile olan ilişkisini de ele aldı ve şirketle sık sık diyalog halinde olduklarını söyledi.

"Yapay zeka konusunda dünyaya liderlik etmemizi sağlayan ABD özel sektör inovasyon ekosistemidir" diye konuşan Raimondo, "Ama aynı zamanda rekabetçi olmalarını, üretken olmalarını, para kazanmalarını, ulusal güvenliğimize müdahale etmediği sürece Çin de dahil olmak üzere diğer ülkelere satabileceklerini satmalarını sağlamalıyız." dedi.