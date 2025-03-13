CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD Ticaret Temsilcisi'nden AB misillemesi yorumu

ABD Ticaret Temsilcisi'nden AB misillemesi yorumu

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Avrupa Birliği'nin misillemesinin ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçlarını görmezden geldiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2025 08:52

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2025 08:53

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Avrupa Birliği'nin Başkan Donald Trump'ın güçlendirilmiş çelik ve alüminyum tarifelerine karşı misillemesinin, birliğim ticaret politikalarının "gerçeklerle uyuşmadığını" gösterdiğini söyledi.

Greer, AB'nin 26 milyar euro (28 milyar dolar) değerindeki ABD mallarına uyguladığı misilleme tarifelerinin, birliğin, metallerdeki küresel aşırı kapasiteyle başa çıkmak için AB ile birlikte çalışma çabalarına karşı ABD'nin direnişine aykırı olduğunu belirtti.

Greer, "AB'nin cezalandırıcı eylemi, ABD'nin ulusal güvenlik zorunluluklarını ve uluslararası güvenliği tamamen göz ardı ediyor ve AB'nin ticaret ve ekonomik politikalarının gerçeklikle uyuşmadığının bir başka göstergesi" dedi.

İlginizi Çekebilir
Hazine iki tahvil ihalesinde borçlandı Hazine iki tahvil ihalesinde borçlandı 11 Mart 2025 15:46
İngiltere’de perakende satışlar arttı İngiltere'de perakende satışlar arttı 11 Mart 2025 10:50
Brent petrolde resesyon endişesi yaşanıyor Brent petrolde resesyon endişesi yaşanıyor 11 Mart 2025 09:48
ABD ekonomisinde endişeler Wall Street’e yansıdı ABD ekonomisinde endişeler Wall Street'e yansıdı 11 Mart 2025 08:48
BOJ faiz artışı için Haziran’a işaret edildi BOJ faiz artışı için Haziran'a işaret edildi 11 Mart 2025 08:46
Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor 11 Mart 2025 08:51
Goldman Sachs ABD için büyüme tahminlerini düşürdü Goldman Sachs ABD için büyüme tahminlerini düşürdü 11 Mart 2025 08:43
Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı 08 Mart 2025 11:16
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı 08 Mart 2025 11:03
Rusya’nın uluslararası rezervleri 632 milyar doları aştı Rusya'nın uluslararası rezervleri 632 milyar doları aştı 07 Mart 2025 16:36
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: OPEC+ piyasalarda dengesizlik halinde petrol üretimini kısabilir Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: OPEC+ piyasalarda dengesizlik halinde petrol üretimini kısabilir 07 Mart 2025 14:52
FAO: Küresel gıda fiyatları şubatta artış gösterdi FAO: Küresel gıda fiyatları şubatta artış gösterdi 07 Mart 2025 14:37
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler