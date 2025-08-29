CANLI BORSA
ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan ‘Havadan Teslim Mühimmat’ ve ilgili teçhizatın olası satışını onayladı.

Oluşturma Tarihi 29 Ağustos 2025 14:11

Son Güncelleme Tarihi 29 Ağustos 2025 14:14

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna hükümetinin 3 bin 350 adet Uzun Menzilli Saldırı Mühimmatı (ERAM) füzesi ile bu sistemlerle uyumlu Küresel Konumlandırma ve Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri (GPS/INS) talep ettiği bildirildi. Söz konusu satışın toplam tahmini maliyetinin 825 milyon dolar olacağı kaydedildi.

Açıklamada, satışın yalnızca füzeleri değil; füze konteynerleri, yedek parçalar, destek ve bakım ekipmanları, yazılımlar, teknik dokümanlar, eğitim materyalleri ve lojistik desteği de kapsadığı aktarıldı. Satışın, Ukrayna'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma ve bölgesel güvenlik görevlerini yerine getirme kapasitesini artıracağı belirtilirken, bunun bölgedeki 'temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği' vurgulandı.

DSCA açıklamasında, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin güvencesi olan bir ortağın güvenliğini güçlendirerek ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir" ifadesine yer verildi.

Ukrayna'nın satın alımı, Danimarka, Hollanda ve Norveç'in sağladığı finansman ile ABD'nin Dış Askeri Finansman (FMF) programı üzerinden gerçekleştireceği ve silah satışının tamamlanabilmesi için ABD Kongresi'nin nihai onayının gerektiği bildirildi.

