ABD ve Japonya’dan stratejik yatırım ve enerji görüşmesi: G7 ve Rusya gündemde

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Scott Bessent, Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato ile bir araya gelerek, ABD-Japonya ticaret ve yatırım anlaşması yoluyla Japonya'nın ABD'deki stratejik yatırımlarını harekete geçirme planlarını görüştü. Açıklamada, "Bakan Bessent ve Bakan Kato, küresel güvenlik ve Rusya üzerindeki ekonomik baskının artırılmasına yönelik G7 taahhütlerinin önemi de dahil olmak üzere ABD-Japonya ekonomik ilişkilerine dair önemli konuları ele aldı" denildi.

ABD Hazine Bakanı Bessent ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Kato ile ABD-Japonya ekonomik ilişkileriyle ilgili önemli konuları ve Japonya'nın Rusya'dan enerji ithalatını durdurması yönündeki yönetimimizin beklentisini ele aldık" ifadelerini kullandı.