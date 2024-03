ABD yatırım yapılabilir servetin yüzde 32'sini oluşturuyor

Küresel servet danışmanlığı firması Henley & Partners tarafından New World Wealth ile ortaklaşa yayınlanan 2024 ABD Varlık Raporu'na göre ABD, küresel likit yatırım yapılabilir servetin yüzde 32'sini oluşturuyor.



Biden-Trump başkanlık seçimlerinin rövanşının yapıldığı şu günlerde birliğin durumuna ilişkin ciddi endişelere rağmen, ABD özel servet yaratma ve biriktirme konusunda dünyanın tartışmasız lideri olmaya devam ediyor. Henley & Partners tarafından New World Wealth ile ortaklaşa yayınlanan 2024 ABD Varlık Raporu'na göre ABD, 67 trilyon dolar gibi devasa bir rakamla küresel likit yatırım yapılabilir servetin yüzde 32'sini oluşturuyor. ABD şu anda dünyadaki milyonerlerin yüzde 37'sine ev sahipliği yapıyor. Bu sayı son on yılda yüzde 62 gibi etkileyici bir oranda artarak dünya genelindeki yüzde 38'lik büyüme oranının önüne geçiyor.

ABD'nin GSYH'si rakibi süper güç Çin'inkine benzer olsa da, Amerika likit servet söz konusu olduğunda çok daha ön sıralarda yer alıyor. Benzer şekilde, kişi başına düşen servet ve milyoner, santi-milyoner ve milyarderlerin sayısı da ABD'de önemli ölçüde daha yüksek. Çin'in 2.352 santi-milyonerine karşılık ABD'nin 9.850 santi-milyoneri ve Çin'in 305 milyarderine karşılık ABD'nin 788 milyarderi bulunuyor. Çin'de 862.000'den biraz fazla milyoner yaşarken, kişi başına düşen servet Amerika'daki 201.500 dolara kıyasla yalnızca 18.800 dolar. Bu ölçüt söz konusu olduğunda Monako, Lüksemburg, İsviçre, Avustralya ve Singapur'un ardından küresel olarak 6. sırada yer alıyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN ŞEHRİ NEW YORK

New York, Big Apple'ı evi olarak gören 349.500 milyoner ile ABD'nin ve dünyanın en zengin şehri olmaya devam ediyor. Onu 305.700 milyoner ile Körfez Bölgesi, 212.100 ile Los Angeles, 120.500 ile Chicago ve 90.900 ile Houston takip ediyor. 68.600 ile Dallas, 54.200 ile Seattle, 42.900 ile Boston, 35.300 ile Miami ve 32.700 ile Austin bu yılın ilk 10'una girerken, Washington D.C. 28.300 yerleşik milyoner ile 11. sırada yer aldı.

Son on yıldaki servet artışına bakıldığında, teknoloji patlaması sayesinde Teksas'ın başkenti Austin, 2013 ile 2023 yılları arasında milyoner nüfusundaki yüzde 110'luk artışla en büyük sıçramayı gerçekleştirdi. Connecticut'ın varlıklı Gold Coast'undaki Greenwich ve Darien ile Kuzey Kaliforniya'nın Körfez Bölgesi yüzde 80'in üzerinde servet artışına sahne olurken Miami, Dallas, D.C., Seattle ve Houston'da milyoner nüfus yüzde 70'in üzerinde artış gösterdi.

Amerika'daki en pahalı gayrimenkuller söz konusu olduğunda, şehirdeki 'birinci sınıf' bir dairenin ortalama m2 fiyatının 28.400 dolar olduğu New York yine başı çekiyor. Daha sonra, en lüks konutların m2 başına ortalama 17.800 dolar getirdiği Los Angeles gelirken, onu 17,500 dolar ile Palm Beach, 17,000 ile Miami Beach ve en varlıklı yerlerdeki premium konutlar için m2 başına 15.500 dolara kadar harcama yapılabilen Körfez Bölgesi takip ediyor.

ABD, GÖÇ EDEN MİLYONERLER İÇİN EN ÖNEMLİ DESTİNASYON OLMAYA DEVAM EDİYOR

ABD'de 2024 yılında gelen milyoner sayısında bir artış yaşanması beklenirken, Körfez Bölgesi, Austin, Miami ve West Palm Beach en popüler yerler arasında yer alıyor. HNWI'lerin net girişlerinin, 2023'te ülkeye taşınan 2.200'den biraz fazlasına kıyasla 2024'te 3.500'ü aşması bekleniyor.

Özel servet çıkışları açısından Henley & Partners, 2023 yılında ABD vatandaşlarından en fazla talebi alan ülke konummunda. Bu da ABD'lileri yatırım programlarıyla oturum ve vatandaşlık başvurusu söz konusu olduğunda dünya çapında en üst sıradaki milliyet haline getiriyor. ABD'li yatırımcılardan gelen bu önemli ve artan talebi karşılamak için firma, son on iki ay içinde Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York City ve San Fransico'daki varlık merkezlerinde altı yeni ofis açtı.

Talebi artıranın sadece mevcut siyasi ortam olmadığını söyleyen Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, "Alternatif vatandaşlık ve oturum hakları her zaman ekonomik ve siyasi belirsizliklere karşı nihai sigorta poliçesi olarak görülmüştür, ancak müşterilerimizin çoğu varlıklarını çeşitlendirmek ve dünya çapında birden fazla yargı alanında yeni fırsatlar yaratmak için yatırım göçü programlarını da kullanıyor. Bazı bölgesel çatışmalar ve savaşlar yoğunlaştıkça, ABD de dahil olmak üzere büyük dünya güçlerinin vatandaşları, seyahat etmek için ek pasaportların güvenlik ağını giderek daha fazla arıyorlar" dedi.

Firmanın en son müşteri verilerine göre, ABD vatandaşları için en çok aranan yatırım göçü seçeneği, Portekiz Altın Oturma İzni Programı ve ardından Malta'nın yatırım teklifi, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan yabancı bireylere ve ailelerine vatandaşlığa kabul belgesi ile vatandaşlık verilmesine izin veriyor. Demirel, "Her iki seçenek de başvuru sahiplerinin ülkede önemli miktarda zaman geçirmesini gerektirmiyor. Bu nedenle her ikisinin de özellikle zamanlarının çoğunu ABD'de geçirmeyi planlayan ancak ikinci bir oturum veya başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip olmanın avantajlarından ve güvenliğinden yararlanan varlıklı Amerikalılar için cazip" şeklinde konuştu.

Yunanistan, İtalya ve İspanya'da fiziki bulunma zorunluluğu olmayan ya da çok az olan vatandaşlığa götüren diğer Avrupa oturum programları da Amerika'nın istek listelerinde üst sıralarda yer alıyor ve İspanya şu ana kadar 2024'te en üst sırada yer alıyor. Akdeniz kıyı şeridi bariz bir yaşam tarzı cazibesine sahip olsa da, bu programlar aracılığıyla ABD'li yatırımcılar ve aileleri öncelikle ABD'de ikamet edebilir, ancak herhangi bir noktada yer değiştirme seçeneğine sahip olabiliyorlar.