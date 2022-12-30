Tecrübeli hisse stratejisti Ed Yardeni'ye göre 2023 hisse iyimser yatırımcılar için zorlu bir yıl olacak.

Yardeni Research kurucusu Ed Yardeni, hisse senetlerine yönelik iyimser yatırımlar yapan yatırımcıların 2023'te zafer ilan etmeleri için çok dar bir patikadan geçmeleri gerekeceğini söyledi.

Yardeni ekonominin güçlü kalması ve bunun sonucunda Fed'in faizleri daha da artırması durumunda hisse senedi iyimserlerinin 2023'te "kazanamayacağının neredeyse kesin olduğunu" söyledi.

Yardeni'ye göre hisse senedi yatırımcısının kazanmasını sağlayacak dar patika için anahtar faktör enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesi olacak.

Kendisinin de piyasa beklentisine göre daha hızlı enflasyon düşüşü beklediğini dile getiren Yardeni ikinci el otomobil, kira ve enerji fiyatlarındaki yumuşamaya dikkat çekti ve 2023'ün başlarında ABD'de yüzde 3-yüzde 4 manşet enflasyon kaydedilebileceğini öngördü.

2022'de birçok stratejist enflasyonun geçici faktörlerle yükseldiği temasını satın alarak yanılmıştı. Fed'in artan enflasyon karşısında hızla faizleri artırması sonucu S&P 500 bu yıl yüzde 20 üzeri değer kaybederken Nasdaq 100 yaklaşık yüzde 35 kayıp yaşadı.

Öncü göstergelerin herkesi korkuttuğunu belirten Yardeni "Eğer bir resesyon olacaksa bu yakında olacak. Piyasalar da bundan korkuyor" diye konuştu.