ABD Çalışma Bakanlığı, nisana ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 455 bin azalarak 11 milyon 400 bine indi.

Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen açık iş sayısı, martta 11 milyon 855 bine çıkarak verinin açıklanmaya başladığı Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Bu dönemde açık iş sayısının en çok düşüş gösterdiği sektörler, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım, perakende ticaret ile konaklama ve gıda hizmetleri olarak sıralandı.

Açık iş sayısının en çok arttığı sektörler ise ulaşım ve antrepo, dayanıklı ve dayanıksız mal imalatı oldu.

İşe alım sayısı ise nisanda 59 bin azalarak 6 milyon 586 bine geriledi.

Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı da nisanda 215 bin azalarak toplam 6 milyon 33 bine indi.

Bu dönemde işini bırakanların sayısı nisanda 25 bin kişi azalarak 4,4 milyona geriledi. Ülkede işi bırakma oranı nisanda yüzde 2,9 oldu.

Analistler, son verilerin şirketlerin yeni çalışan bulmakta güçlük çekmeye devam ettiğini gösterdiğini belirtti.