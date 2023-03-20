Amerikalı bir yetkili, Credit Suisse'deki problemlerin ABD bankalarından yaşanan son mevduat çıkışı ile ilişkili olmadığını söyledi.

ABD bankalarında mevduatların istikrar kazandığını, mevduat çıkışlarının yavaşladığını veya durduğunu belirten yetkili, bazı bankalarda mevduatlarda terse dönüşün bile başladığını öne sürdü.

İsminin açıklanmasını istemeler Amerikalı yetkili, ABD bankalarının Credi Suisse'deki risklerinin sınırlı olduğunu ve ABD bankacılık otoritelerinin İsviçreli mevkidaşyarı ile Credit Suisse konusunda temas halinde olduklarını belirtti.