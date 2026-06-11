ABD'de bütçe açığı mayısta 293 milyar dolar oldu

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan bütçe dengesi raporuna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek mali yılın sekizinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 293 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Piyasalarda bütçe açığının mayıs ayında 282,9 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyordu. Açıklanan veri beklentilerin üzerinde geldi.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 316 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece mayıs ayındaki açık yıllık bazda yaklaşık yüzde 7 azalmış oldu.

GELİRLER VE HARCAMALAR GERİLEDİ

Mayıs ayında federal hükümetin gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşüşle 336 milyar dolara geriledi. Harcamalar ise yüzde 9 azalarak 628 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Gelir ve harcamalardaki düşüşe rağmen bütçe dengesi açık vermeyi sürdürdü.

MALİ YILIN İLK 8 AYINDA AÇIK 1,2 TRİLYON DOLARI AŞTI

2026 mali yılının ilk sekiz aylık döneminde toplam bütçe açığı 1 trilyon 246 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 1 trilyon 364 milyar dolarlık açığa göre yaklaşık yüzde 9'luk gerilemeye işaret etti.

GELİRLER ARTARKEN HARCAMALAR DA YÜKSELDİ

Mali yılın ilk sekiz ayında federal hükümetin gelirleri yıllık bazda yüzde 5 artışla 3 trilyon 656 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde harcamalar ise yüzde 1 artarak 4 trilyon 902 milyar dolara çıktı.

Veriler, bütçe açığında yıllık bazda iyileşme görülmesine rağmen ABD'nin mali yılın ilk sekiz ayında 1,2 trilyon doların üzerinde açık vermeye devam ettiğini ortaya koydu.