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ABD'de büyük bankalar Fed stres testini geçti

Fed'in stres testine katılan 31 büyük ABD bankası, Fed'in stres testini geçerek şiddetli bir küresel durgunluğa dayanabileceklerini belirttiler.

Oluşturma Tarihi 27 Haziran 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 27 Haziran 2024 09:18

Fed'in stres testine katılan 31 büyük ABD bankası, daha fazla sermaye tutmalarını gerektirecek daha sıkı düzenlemelere karşı koyarken yeni bir güç gösterisi yaparak, şiddetli bir küresel durgunluğa dayanabileceklerini belirttiler.

ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı yıllık "stres testi" uygulamasına göre, ABD'nin en büyük bankaları ciddi ekonomik ve piyasa çalkantılarına dayanacak yeterli sermayeye sahip olacak, ancak firmalar daha riskli portföyler nedeniyle bu yıl daha yüksek varsayımsal kayıplarla karşı karşıya kalacak.

'TESTİN AMACI YETERLİ SERMAYEYE SAHİP OLMALARINI SAĞLAMAYA YARDIMCI OLMAK'

Çalışmada 31 büyük bankanın işsizlik oranındaki artışa, piyasadaki ciddi dalgalanmalara ve konut ve ticari ipotek piyasalarındaki düşüşlere rağmen kredi vermeye devam etmek için yeterli sermayeyi koruyabileceği tespit edildi.

Özellikle Fed, bankalardaki yüksek kaliteli sermaye seviyelerinin en düşük seviyelerinde %9,9'a düşeceğini tespit etti. Bu da yasal minimumun iki katından fazla.

Fed tarafından Çarşamba günü açıklanan sonuçlar, bu bankaların ABD'de işsizliğin %10'a tırmandığı, ticari gayrimenkul fiyatlarının %40 düştüğü ve borsanın %55 değer kaybettiği iki yıllık bir senaryoda zararları karşılayacak ve kredi vermeye devam edecek kadar sermayeye sahip olacağını göstermekte.

Bu simülasyondaki kayıpları toplamda 685 milyar $'a ulaşmıştır. Bu tutarın 175 milyar doları kredi kartlarından, 142 milyar doları işletme kredilerinden ve yaklaşık 80 milyar doları da ticari gayrimenkullerden kaynaklandı.

Grubun en büyükleri - JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS) ve Morgan Stanley (MS) - bu uç senaryo altında Fed'in asgari %4,5'lik şartının iki katına yakın sermaye tamponlarına sahip olacaklar.

Fed'in denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michael Barr yaptığı açıklamada, "Testimizin amacı, bankaların yüksek stresli bir senaryoda kayıpları absorbe etmek için yeterli sermayeye sahip olmalarını sağlamaya yardımcı olmaktır. Bu test bunu yaptıklarını gösteriyor" dedi.

Nispeten temiz sağlık raporu, bankaların önümüzdeki günlerde hissedarlara hisse geri alımları ve temettüler de dahil olmak üzere sermaye planlarını açıklamalarının önünü açıyor. Üst düzey bir Fed yetkilisi, bankaların sermaye planlarını Cuma günü piyasa kapandıktan sonra açıklayabileceğini söyledi.

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