Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de dayanıklı mal siparişleri düştü

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, temmuzda yüzde 2,8 ile beklentilerden az düştü.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2025 16:24

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 azalarak 302,8 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 3,8 azalması yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı haziran ayında yüzde 9,4 düşmüştü.

Ulaşım hariç siparişler temmuzda yüzde 1,1 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 2,5 azaldı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

