S&P Global tarafından hazırlanan öncü satın alma yöneticileri endeksleri hem imalat hem de hizmet sektörü şirketlerinin zayıflayan müşteri talebi ile karşı karşıya olduklarını ortaya koydu.

İmalat sektörü PMI, Haziran 2020'den bu yana ilk kez daralmaya işaret ederek 50 puan olan başa baş seviyesinin altında 49,9 puan olarak gerçekleşti. Eylül ayında 52.0 olan imalat PMI'nın Ekim ayında 51,8-51,0 arasında gerçekleşmesi bekleniyordu.

İmalat PMI'daki düşüşte yeni sipariş alt endeksinin 2020 baharından bu yana görülen en keskin düşüşü yaşaması etkili oldu.

Ekim ayında hizmet PMI Eylül ayındaki 49,3 puandan 46,6 huana gerilerken, bileşik PMI da 49,5 puandan 47,3 puana indi.

S&P Global baş ekonomisti Chris Williamson yaptığı değerlendirmede, "ABD'de ekonomik daralma Ekim'de cidrdi ivme kazandı, görünüme güven de keskin şekilde kötüleşti" dedi.