ABD'de tüketici fiyatlarında yıllık bazda 2022 yılı Haziran ayında gördüğü zirvesinden başlayan düşüş, üst üste 10'uncu ayda taşındı. Yıllık fiyat artış hızı son 2 yılın en düşük seviyesine geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi de fiyatlarda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 5,0 seviyesinde kalacağı tahmininde bulunmuşlardı. Böylece fiyat artışları 2021 yılı Nisan ayında gördüğü yüzde 4,2 seviyesinin ardından, aynı seviyeyle en düşük rakamı gördü.

Tüketici fiyatları 2022 yılının Haziran ayında yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü. Enflasyonda o tarihten bu yana düşüş yaşanıyor.

Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,5 arttı. Analistlerin beklentisi yüzde 0,4 ve yüzde 5,5 artış olacağı yönündeydi.