CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de enflasyon beklentilerinin üzerinde geldi

ABD'de enflasyon beklentilerinin üzerinde geldi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2024 16:26

Son Güncelleme Tarihi 10 Nisan 2024 16:26

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 artması beklenen TÜFE, şubatta da 0,4'lük artış kaydetmişti.

Ülkede TÜFE, martta yıllık bazda ise yüzde 3,5 artarken, enflasyon eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun martta yüzde 3,4 olması yönündeydi. TÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 3,2 yükselmişti.

BARINMA VE BENZİN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Söz konusu dönemde barınma endeksi yüzde 0,4 benzin fiyatı yüzde 1,7 yükseldi. Barınma ve benzin fiyatlarındaki yükseliş, TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasına katkıda bulundu.

Enerji endeksi martta aylık yüzde 1,1, gıda endeksi yüzde 0,1 arttı. Ulaşım fiyatlarının da aylık yüzde 1,5 artması dikkati çekti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİ AŞTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de martta şubat ayında olduğu gibi aylık yüzde 0,4 ve yıllık 3,8 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artması yönündeydi.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi 08 Nisan 2024 17:04
Çin ekonomisinin %5,3 büyüyeceği tahmin edildi Çin ekonomisinin %5,3 büyüyeceği tahmin edildi 08 Nisan 2024 15:19
AB’den Ürdün’e mali destek hazırlığı AB'den Ürdün'e mali destek hazırlığı 08 Nisan 2024 14:44
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü 08 Nisan 2024 13:14
Almanya’nın ihracatı şubatta geriledi Almanya'nın ihracatı şubatta geriledi 08 Nisan 2024 13:01
Altının gramı 2 bin 409 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 409 liradan işlem görüyor 08 Nisan 2024 11:55
Almanya’da sanayi üretimi beklentileri aştı Almanya'da sanayi üretimi beklentileri aştı 08 Nisan 2024 12:26
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni 26 ayın en yükseğinde Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 26 ayın en yükseğinde 08 Nisan 2024 11:50
Emtia piyasasında geçen hafta zirveler test edildi Emtia piyasasında geçen hafta zirveler test edildi 08 Nisan 2024 11:21
Büyük merkez bankalarının çoğu gevşeme gündemine yoğunlaştı Büyük merkez bankalarının çoğu "gevşeme" gündemine yoğunlaştı 08 Nisan 2024 11:18
Martta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu Martta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu 08 Nisan 2024 10:50
Petrol geriledi! İndirim, zam var mı? 8 Nisan benzin ve motorin fiyatları Petrol geriledi! İndirim, zam var mı? (8 Nisan benzin ve motorin fiyatları) 08 Nisan 2024 09:54
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.009,00
%0,8998
DOLAR
1.008,60
%0,8596
EURO
1.005,89
%0,5893
BORSA
998,25
%-0,1754
ALTIN
1.123,70
%12,3704
DOLAR
1.123,88
%12,3883
EURO
1.085,54
%8,5536
BORSA
1.254,64
%25,4635
ALTIN
1.134,68
%13,4682
DOLAR
1.152,21
%15,2209
EURO
1.071,97
%7,1966
BORSA
1.329,04
%32,9042
ALTIN
1.738,57
%73,8573
DOLAR
1.780,48
%78,0475
EURO
1.992,88
%99,2875
BORSA
2.245,38
%124,5376
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler