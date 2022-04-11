ABD`de enflasyon rakamlarının zirve yapması bekleniyor

ABD Merkez Bankası geçen ay yüksek enflasyonla mücadele amacıyla 3 yıl sonra ilk kez faiz artışı yapmıştı. Ancak enflasyonun düşürme çabaları zaman alabilir. Pandemi döneminde artan bazı fiyat baskıları azalmaya başlasa da birçok alanda fiyat baskıları devam ediyor.

AYLIK BAZDA YÜZDE 1.2 İLE SON 17 YILIN EN SERT ARTIŞI BEKLENİYOR

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler yarın açıklanacak enflasyon verisinin yıllık yüzde 8.4 olmasını bekliyor. Bu da 1982'den beri en yüksek artış anlamına geliyor. Enflasyonun aylık bazda da yüzde 1.2 ile 2005'ten beri en sert artışı kaydetmesi bekleniyor.

Ekonomistler yılın son çeyreğinde enflasyonun yüzde 5.7 seviyelerine çekilmesini bekliyor. Bloomberg Economics'ten Anna Wong, Yelena Shulyatyeva ve Andrew Husby enflasyonun son çeyrekte yüzde 7'nin altına çekilebileceğini belirtti.

Her ne kadar ekonomistler enflasyonun gelecek aylarda düşeceğine dair iyimser görüşte olsa da uluslararası gelişmeler bu tahminler üzerinde risk oluşturuyor. Rusya - Ukrayna savaşı, Çin'deki Kovid-19 karantinaları ve özellikle enerji maliyetlerindeki artışın enflasyondaki resmi daha da bozma ihtimali bulunuyor.

ABD'de yıllık enflasyon Şubat'ta yüzde 7.9'a yükselerek 40 yılın zirvesini görmüştü.