ABD`de enflasyon tahvil piyasasını karıştırdı

Son dönemde tahvil faizlerindeki hareketliliğe 10 ve 30 yıllık gibi uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış öncülük ederken, getiri eğrisinin şeklinin genel olarak yatay bir hal aldığı ve bazı durumlarda tersine döndüğü dikkati çekti.

ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,85 seviyelerine kadar yükselirken, mart ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yüzde 2,79'a çekildi.

Martta değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklenenden az artış göstermesi ve ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği umuduyla 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,70 seviyesine geriledi.

Para politikasının azalan destekleyici duruşu ve artan resesyon riskleriyle tahvil piyasalarında satış eğilimi derinleşirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,83 ile Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, tahvil piyasalarında artan satış baskısı ABD'nin tahvil faizlerini 2018'den bu yana en yüksek seviyeye taşıdı.

Mayıs 2021'den itibaren güçlenen enflasyon endişeleri ile tahvil piyasalarında satış baskısı artış gösterdi. Yükselen enflasyon ile birlikte Fed'in "şahinleşen" politika duruşu, tahvil piyasasından çıkışların sürmesini beraberinde getirdi.

Enflasyonist baskının devam edeceğine dair beklentiler, Rusya-Ukrayna savaşı ortamının neden olduğu jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) agresifleşen "şahin" tutumu tahvil piyasasında hareketliliğe neden oldu.

ABD'nin tahvil faizleri 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, bazı ABD tahvillerinde tersine dönen getiri eğrisi ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri artırdı

GETİRİ EĞRİSİNİN TERSİNE DÖNMESİ NE DEMEK?

Borçlanma araçlarının faiz oranları ile vadeleri arasındaki ilişkiyi gösteren grafiğe "getiri eğrisi" deniliyor.

Getiri eğrisinin yatay veya ters eğimli olduğu durumlar, gelecekte kısa vadeli faizlerin düşeceği, dolayısıyla ekonomik faaliyetin zayıflayabileceği ve enflasyonun ineceği beklentisini gösterebiliyor.

Artan eğimli getiri eğrisi, uzun vadeli borçlanma kağıtlarının faizinin kısa vadeli olanların faizinden yüksek olduğunu gösterirken, bu durumda uzun vadede enflasyonda artış beklentisi içinde olunduğunu ortaya koyuyor.

Azalan eğimli getiri eğrisi, kısa vadeli borçlanma kağıtlarının faizinin uzun vadeli olanların faizinden yüksek olduğuna işaret ederken, uzun vadede enflasyonda düşüş beklentisi içinde olunduğunu gösteriyor.

Artan eğimli getiri eğrisi, genel olarak daha güçlü ekonomik aktivite, daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz oranları beklentilerini ortaya koyuyor. Yatay eğri, yatırımcıların kısa vadede faiz artırımları beklediğini ve ekonominin büyüme görünümüne olan güvenin kaybedildiğine işaret ediyor.

EKONOMİK BÜYÜMENİN YAVAŞLAYACAĞINA DAİR ENDİŞELER ARTTI

Analistler, getiri eğrisindeki hareketin yatırımcıların "ülkedeki yüksek emtia ve hizmet fiyatlarının enflasyonu yukarı yönlü baskılayacağına inandığını ve Fed'in para politikasını agresif bir şekilde sıkılaştırma planlarının ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği endişelerini gösterdiğini" belirtti.

Bazı tahvillerde terse dönen getiri eğrilerinin ABD ekonomisinde durgunluğun habercisi olabileceğinden endişe edildiğini aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın son 70 yılda eksiye geçtiği her dönemde ABD'de resesyon yaşandığını hatırlattı.

Ekonomistler de Fed'in 1980'lerin başında ABD'de yüzde 15'e yaklaşan enflasyonu yüzde 20 faizle ve uzun süre yüzde 3-4 oranındaki reel faizle ancak indirdiğini anımsatarak, ülkede yüzde 10'lara dayanan enflasyonun 2-3 puanlık bir faiz artışıyla ve kısa sürede düşürüleceğini beklemenin çok gerçekçi görünmediğini vurguladı.

Enflasyona karşı bir silah olan faiz artışlarının, konut kredilerinden otomobil kredilerine kadar her şey için borçlanma maliyetlerini artırarak ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği belirtiliyor.