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ABD'de fabrika siparişleri beklentileri aştı

ABD'de fabrika siparişleri, şubatta yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2024 17:23

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2024 17:23

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede fabrika siparişleri, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,1 artacağı tahmin ediliyordu. Fabrika siparişleri, ocak ayında ise yüzde 3,8 azalmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,3, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,6'lık yükseliş kaydetti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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