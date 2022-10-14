ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni dayanıklı mal tüketimindeki iyileşmeyle Ekim'de 59,8'e yükseldi. Bu, 6 ayın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

Ankete göre 12 aylık enflasyon beklentisi de 7 ayda ilk kez yükselerek yüzde 4,7'den yüzde 5,1'e, 5 yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıktı.

Cari koşullar endeksi 59,7'den 65,3'e yükselerek 6 ayın zirvesine çıktı. Beklenti endeksi 58'den 56,2'ye geriledi ve Temmuz'dan beri ilk düşüşü kaydetti.

Anket yöneticisi Joanne Hsu "Fiyatlara, ekonomilere ve finansal piyasalara ilişkin devam eden belirsizlikler tüketiciler için zorlu dönemin devam edebileceğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.