ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre bütçe açığı 2022 Mart ayında 193 milyar dolar olmuştu.

1 Ekim'de başlayan cari mali yılın ilk 6 ayında bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 anrtışla 1,1 trilyon dolara ulaştı.

Mart ayında bütçe açığı takvim etkisinden arındırılmış verilerle geçen yılın aynı dönemindeki 187 milyar dolardan 305 milyar dolara yükseldi.

Mart ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 313 milyar dolar olurken, harcamalar ise yüzde 36 artarak 691 milyar dolara çıktı.