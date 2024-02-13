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ABD'de federal bütçe açığı keskin düştü

ABD Hazine Bakanlığı, federal bütçe açığının Ocak ayında keskin bir düştüğünü açıkladı.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2024 09:36

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2024 09:36

ABD Hazine Bakanlığı, federal bütçe açığının Ocak ayında keskin bir düşüşle 22 milyar dolara gerilediğini, bunun kısmen vergi iadelerinin düşmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Bütçe açığı, Ocak 2023'teki 39 milyar dolarlık açıktan yüzde 43 azalarak 17 milyar dolara geriledi. Ocak ayındai harcamalar %3 artarak 499 milyar dolara ulaşırken, gelirler %7 artışla 477 milyar dolara yükseldi.

1 Ekim'de başlayan mali yılın ilk dört ayında, Sosyal Güvenlik, Medicare ve askeri programlar için yapılan harcamalar gibi ulusal borca hizmet etme maliyetleri de arttığı için açık 72 milyar dolar veya %16 artarak 532 milyar dolara yükseldi.

Hazine, hem gelirlerin hem de harcamaların dönem için rekor olduğunu, gelirlerin 112 milyar dolar ya da %8 artışla 1,585 trilyon dolara, harcamaların ise 184 milyar dolar ya da %10 artışla 2,117 trilyon dolara ulaştığını açıkladı.

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