CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de federal hükümet kapandı: Binlerce çalışan zorunlu izne çıkarılacak

ABD'de federal hükümet kapandı: Binlerce çalışan zorunlu izne çıkarılacak

ABD'de federal hükümet, Kongre üyelerinin ve Beyaz Saray'ın son dakikada bir finansman anlaşması yapamaması üzerine bu sabah kapandı. Bu durum, birçok kamu hizmetinin durmasına ve yüz binlerce federal çalışanın zorunlu izne çıkarılmasına neden olacak.

Oluşturma Tarihi 01 Ekim 2025 09:18

Bu kapanma, geçmişteki kesintilerden daha yıkıcı olabilir. Trump yönetimi yetkilileri, fon açığını federal işgücünü kalıcı olarak azaltmak için kullanacaklarını söylediler, ancak bu girişim şimdiden yasal zorluklarla karşı karşıya. Yönetim ve Bütçe Ofisi, kurumlara işgücü azaltımı hazırlıkları yapma talimatı verirken, federal çalışanları temsil eden sendikalar toplu işten çıkarmaları engellemek için dava açtı.

Kapanma sonrası, Çalışma Bakanlığı'nın, Cuma günkü istihdam raporu da dahil olmak üzere ekonomik verilerin yayınlanmasını askıya alması beklenirken, CDC hastalık izleme verilerinin analizini durduracak. İşyerlerinin denetimleri iptal edilecek ve ulusal mezarlıklarda çim biçme ve mezar taşı yerleştirme gibi rutin görevler bile durdurulacak.

Sosyal Güvenlik ödemeleri, VA hastane bakımı, FEMA operasyonları ve havaalanı güvenliği gibi temel hizmetler devam edecek, ancak birçok personel maaşsız çalışacak. Öğrenci yardımı işlemlerinden sivil haklar soruşturmalarına kadar diğer programlar ise büyük ölçüde azaltılacak.

Kapanma, işgücü piyasasının sallantıda olduğu ve federal istihdamın satın almalar ve işten çıkarmalarla zaten azaldığı bir dönemde gerçekleşti. Kongre Bütçe Ofisi, yaklaşık 750.000 çalışanın zorunlu izne çıkarılabileceğini tahmin ediyor. Ekonomistler, uzun süreli bir çıkmazın, federal istihdamın yerel ekonomileri desteklediği Washington, Maryland ve Virginia'yı ağır bir şekilde etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Ara seçimlere bir yıldan fazla bir süre kala, bu kapanmanın siyasete, seçmen davranışlarına etkisi, kapatmanın ne kadar süreceği ve federal işgücünü ne kadar derinden değiştireceğine bağlı olabilir.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da yaşlı çalışan sayısı artıyor Almanya'da yaşlı çalışan sayısı artıyor 29 Eylül 2025 13:41
OPEC+’tan petrol piyasasına yeni hamle: Üretim artışı yolda OPEC+’tan petrol piyasasına yeni hamle: Üretim artışı yolda 29 Eylül 2025 10:19
Brent petrolün varili 68,77 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 68,77 dolardan işlem görüyor 29 Eylül 2025 10:03
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 29 Eylül 2025 09:05
Çin’de sanayi şirketlerinin karları arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı 27 Eylül 2025 15:19
Küresel piyasalarda gözler ABD’de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi 27 Eylül 2025 11:54
Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor 27 Eylül 2025 12:04
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 26 Eylül 2025 16:38
ABD’de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı 26 Eylül 2025 16:21
Avro Bölgesi’nde enflasyon beklentisi arttı Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi arttı 26 Eylül 2025 13:57
ECB’den ’dijital avro’ için 2026 hamlesi ECB'den 'dijital avro' için 2026 hamlesi 26 Eylül 2025 13:31
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 26 Eylül 2025 13:11
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler