ABD'de federal hükümet kapandı: Binlerce çalışan zorunlu izne çıkarılacak

Bu kapanma, geçmişteki kesintilerden daha yıkıcı olabilir. Trump yönetimi yetkilileri, fon açığını federal işgücünü kalıcı olarak azaltmak için kullanacaklarını söylediler, ancak bu girişim şimdiden yasal zorluklarla karşı karşıya. Yönetim ve Bütçe Ofisi, kurumlara işgücü azaltımı hazırlıkları yapma talimatı verirken, federal çalışanları temsil eden sendikalar toplu işten çıkarmaları engellemek için dava açtı.

Kapanma sonrası, Çalışma Bakanlığı'nın, Cuma günkü istihdam raporu da dahil olmak üzere ekonomik verilerin yayınlanmasını askıya alması beklenirken, CDC hastalık izleme verilerinin analizini durduracak. İşyerlerinin denetimleri iptal edilecek ve ulusal mezarlıklarda çim biçme ve mezar taşı yerleştirme gibi rutin görevler bile durdurulacak.

Sosyal Güvenlik ödemeleri, VA hastane bakımı, FEMA operasyonları ve havaalanı güvenliği gibi temel hizmetler devam edecek, ancak birçok personel maaşsız çalışacak. Öğrenci yardımı işlemlerinden sivil haklar soruşturmalarına kadar diğer programlar ise büyük ölçüde azaltılacak.

Kapanma, işgücü piyasasının sallantıda olduğu ve federal istihdamın satın almalar ve işten çıkarmalarla zaten azaldığı bir dönemde gerçekleşti. Kongre Bütçe Ofisi, yaklaşık 750.000 çalışanın zorunlu izne çıkarılabileceğini tahmin ediyor. Ekonomistler, uzun süreli bir çıkmazın, federal istihdamın yerel ekonomileri desteklediği Washington, Maryland ve Virginia'yı ağır bir şekilde etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Ara seçimlere bir yıldan fazla bir süre kala, bu kapanmanın siyasete, seçmen davranışlarına etkisi, kapatmanın ne kadar süreceği ve federal işgücünü ne kadar derinden değiştireceğine bağlı olabilir.