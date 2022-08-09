New York Fed tarafından yapılan Tüketici Anketi'nın Temmuz sonuçlarına göre, gelecek 1 yıl için enflasyon bekleyişlerinden medyan değer Haziran ayındaki yüzde 6,8'den yüzde 6,2'ye ve gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye geriledi.

Enflasyon bekleyişleri tüm tüketici gruplarında düşüş gösterirken, enflasyonda düşüş beklentisi en yüksek grup yıllık kazançları 50 bin doların altında olan hanehalkları oldu.

Önümüzdeki 5 yılı ilişkin enflasyonda medyan beklenti de Temmuz da Hazira ayındaki yüzde 2,8'den yüzde 2,3'e indi.