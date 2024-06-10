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ABD'de hane halkı serveti yeni bir rekor kırdı

Fed raporuna göre, ABD'de hane halkı serveti yeni bir rekor daha kırdı.

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2024 08:41

Son Güncelleme Tarihi 10 Haziran 2024 08:42

Fed raporuna göre, ABD hane halkı serveti, yükselen borsa sayesinde 2024 yılının başında yeni bir rekor kırdı.

Fed, hane halkı ve işletmelerin bilançolarına ilişkin üç ayda bir yayınladığı raporda, hane halkı net değerinin Ocak ayından Mart ayına kadar olan üç aylık dönemde yaklaşık %2,9 veya 5,1 trilyon dolar artarak 160,8 trilyon dolar ile yeni bir zirveye ulaştığını belirtti.

Bu artış temel olarak yatırım fonları, hayat sigortası poliçeleri veya emeklilik hesapları aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak elde tutulan hisse senetlerinin değerindeki 3,8 trilyon dolarlık artıştan kaynaklandı.

İLK ÇEYREKTE BORÇLANMALAR ARTTI

Hane halklarının gayrimenkullerinin değeri de 900 milyar dolar artış gösterdi. Aynı zamanda, tüketiciler ve işletmeler 23 yılın en yüksek seviyesindeki faiz oranlarıyla karşı karşıya kalmaya devam etseler de ilk çeyrekte borçlanmalarını artırdılar.

Ticari borçlar, borçlanma senetlerinin güçlü net ihracıyla desteklenerek ilk çeyrekte yıllık %4 oranında büyümüştür. İpotek borcu %2,1, ipotek dışı tüketici kredisi ise %1,8 oranında büyümüştür. Federal hükümet borcu %6,2 oranında artarken, eyalet ve yerel hükümet borcu %3 oranında genişlemiştir.

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