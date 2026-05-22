ABD'de imalat sanayi PMI son 48 ayın zirvesinde

ABD’de imalat sanayi aktivitesi mayıs ayında beklentilerin üzerine çıkarak son 48 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet sektöründe ise ivme kaybı dikkat çekti.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2026 08:38

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2026 08:39

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 55,3 ile 48 ayın en yüksek seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global tarafından açıklanan mayıs ayı öncü PMI verilerine göre, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) bir önceki aya göre 0,8 puan artarak 55,3 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin 53,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Nisan ayında 54,5 olarak kaydedilen veri, mayısta 48 ayın en yüksek seviyesine çıkarak imalat sektöründeki genişlemenin güç kazandığına işaret etti.

HİZMET SEKTÖRÜNDE YAVAŞLAMA SİNYALİ

ABD'de hizmet sektörü PMI ise mayısta aylık bazda 0,1 puan düşüşle 50,9 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi verinin 51,1 olması yönündeydi.

İki ayın en düşük seviyesine inen hizmet PMI verisi, nisanda 51 seviyesinde açıklanmıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise mayısta değişim göstermeyerek 51,7 seviyesinde kaldı.

"ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ ETKİSİ HİSSEDİLİYOR"

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, verilerle ilgili değerlendirmesinde Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerinin iş dünyası anketlerine giderek daha fazla yansıdığını belirtti.

Williamson, mayıs ayı öncü PMI verilerinin ekonomik faaliyetlerde sınırlı ancak pozitif bir büyümeye işaret ettiğini ifade ederek, yükselen fiyatların talep üzerinde yeniden baskı oluşturmaya başladığını söyledi.

Şirketlerin artan maliyetler ve ekonomik görünüme ilişkin endişeler nedeniyle istihdamı azaltmaya başladığını kaydeden Williamson, özellikle hizmet sektöründe temkinli görünümün sürdüğünü vurguladı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzerindeki değerler sektörde büyümeye, 50'nin altındaki seviyeler ise daralmaya işaret ediyor.

