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ABD'de işletmelerin ekipman alımı için borçlanmaları azaldı

Ekipman Leasing ve Finansman Birliği (ELFA) verilerine göre Amerikan şirketlerinin ekipman alımlarını finanse etmek için kredi kullanımları Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine değişim göstermedi, ancak Ekim ayına göre yüzde 19 azaldı.

Oluşturma Tarihi 21 Aralık 2023 10:01

Son Güncelleme Tarihi 21 Aralık 2023 10:01

Ekipman Leasing ve Finansman Birliği (ELFA) verilerine göre Amerikan şirketlerinin ekipman alımlarını finanse etmek için kredi kullanımları Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine değişim göstermedi, ancak Ekim ayına göre yüzde 19 azaldı.

Kasım ayında şirketler ekipman alımı için 8,3 milyar dolar tutarında yeni kredi, leasing kullandılar. Ekim ayında bu rakam 10,4 milyar dolar olmuştu.

ELFA, Kasım ayında şirketlerin ekipman alımı için kredi başvurularında onay oranının Ekim ayındaki yüzde 76 seviyesini sürdürdü.

ELFA'nin güven endeksi ise Aralık ayında Kasım ayıdaki yüzde 42,8'den yüzde 42,5'e geriledi.

ELFA Başkanı ve CEO'su Leigh Lytle, "Hem kayıplar hem de temerrütler daha kabul edilebilir seviyelerde ve Fed'in öngörülebilir gelecekte daha fazla faiz artışı yapmaması daha iyi bir haber" dedi.

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