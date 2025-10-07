ABD'de işsizlik başvurularında artış yaşandı

Haver Analytics'in hesaplamalarına göre, 27 Eylül haftasında mevsimsellikten arındırılmış ilk işsizlik başvuruları, bir önceki haftadaki 218.589'dan 224.269'a yükseldi. İş gücü piyasası, şirketlerin büyük ölçekte çalışan çıkarmamasına rağmen daha fazla işçi almaya da isteksiz olmasıyla durgunlaştı.

Hükümetin altıncı gününe giren kapatma resmi veri toplanmasını ve yayınlanmasını askıya aldı. Geçen cuma için planlanan eylül istihdam raporu ertelendi. Önümüzdeki hafta yayınlanması gereken tüketici fiyatları, üretici enflasyonu ve perakende satış raporlarının da yayınlanması olası görünmüyor.

Haver Analytics'in tahminine göre, 20 Eylül haftasında, ilk bir haftalık yardımın ardından işsizlik ödeneği alan kişi sayısı (işe alımın bir göstergesi) mevsimsellikten arındırılarak bir önceki haftadaki 1.916 milyondan 1.921 milyona yükseldi.