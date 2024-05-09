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ABD'de işsizlik maaşı başvuru son 6 ayın zirvesinde

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 09 Mayıs 2024 16:44

Son Güncelleme Tarihi 09 Mayıs 2024 16:44

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. İlgili verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artarak 231 bine çıktı.

Kasım 2023'ten sonraki en yüksek seviyeye ulaşan başvuru sayısının 212 bin olması bekleniyordu.

YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 208 binden 209 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 bin 750 artışla 215 bine yükseldi.

17 BİN KİŞİ ARTTI

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 27 Nisan ile biten haftada 17 bin kişi artarak 1 milyon 785 bine yükseldi.

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