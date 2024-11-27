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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azaldı

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2024 17:07

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Kasım ile biten haftada 213 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

2 BİN KİŞİ AZALDI

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 213 bine indi.

Piyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 215 bin olacağı yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 213 binden 215 bine revize edildi.

ORTALAMA RAKAM BELLİ OLDU

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1250 azalarak 217 bine geriledi. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 16 Kasım ile biten haftada 9 bin kişi artarak 1 milyon 907 bine çıktı.

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