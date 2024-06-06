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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Haziran ile biten haftada 229 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 06 Haziran 2024 16:19

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi artarak 229 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 220 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 219 binden 221 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 750 azalışla 222 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 25 Mayıs ile biten haftada 2 bin kişi artarak 1 milyon 792 bine çıkarken 7 haftanın en yüksek seviyesi kaydedildi.

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