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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 22 bin kişilik artış kaydetti

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2025 16:49

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 22 Şubat ile biten haftada 242 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artışla 242 bine yükselirken, geçen yıl aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 222 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 219 binden 220 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 8 bin 500 kişi artarak 224 bine çıktı. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 15 Şubat ile biten haftada 5 bin azalışla 1 milyon 862 bine geriledi.

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