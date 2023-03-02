ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 25 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 190 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında kalan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 195 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise revize edilmeyerek 192 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1.750 kişi artarak 193 bine çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları da 18 Şubat ile biten haftada 5 bin kişi azalarak 1 milyon 655 bine geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirtti.