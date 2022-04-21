ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 16 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 184 bine indi. Beklenenden az düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 180 bin olması öngörülüyordu.



GERİLEME 1970'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE SEYRETTİ

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 185 binden 186 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 500 artarak 177 bin 250 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 9 Nisan ile biten haftada 58 bin azalarak 1 milyon 417 bin seviyesine geriledi ve 1970'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.