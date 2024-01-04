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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Aralık ile biten haftada 202 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 04 Ocak 2024 17:11

Son Güncelleme Tarihi 04 Ocak 2024 17:11

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 30 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi azalarak 202 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve geçen yıl ekim ayından bu yana en düşük seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularının 216 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 218 binden 220 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 750 azalarak 207 bin 750'ye düştü.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 23 Aralık ile biten haftada 31 bin kişi azalarak 1 milyon 855 bine indi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın ABD'de iş gücü piyasasının sıkılığını koruduğunu gösterdiğini ve para politikasındaki "şahin" duruşunu bir süre daha sürdürmesi için ABD Merkez Bankasına (Fed) alan sağladığını belirtti.

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