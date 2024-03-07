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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel gerçekleşti

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Mart ile biten haftada beklentiler dahilinde 217 bin oldu.

Oluşturma Tarihi 07 Mart 2024 17:12

Son Güncelleme Tarihi 07 Mart 2024 17:12

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 217 bin oldu.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 215 binden 217 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 750 azalarak 212 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 24 Şubat ile biten haftada 8 bin kişi artarak 1 milyon 906 bine çıkarken, kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

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