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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Mart ile biten haftada 209 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2024 16:59

Son Güncelleme Tarihi 14 Mart 2024 16:59

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 9 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalışla 209 bin oldu.

Piyasa beklentileri, başvuru sayısının 218 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi de aşağı yönlü revize edilerek 217 binden 210 bine düşürüldü.

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 500 azalarak 208 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 2 Mart ile biten haftada 17 bin kişi artarak 1 milyon 811 bine çıktı.

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