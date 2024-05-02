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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Nisan ile biten haftada 208 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2024 16:47

Son Güncelleme Tarihi 02 Mayıs 2024 16:47

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 27 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 208 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve 2 ayın en düşük seviyesinde kalmaya devam eden başvuru sayısının 212 bin olacağı öngörülüyordu.

BAŞVURU SAYISI 3 BİN 500 AZALARAK 210 BİNE GERİLEDİ

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 207 binden 208 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 3 bin 500 azalarak 210 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 20 Nisan ile biten haftada değişim kaydetmeyerek 1 milyon 74 bin oldu.

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